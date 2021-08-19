Україна купила криголам James Clark Ross

Національний антарктичний науковий центр України купив у Британської антарктичної служби криголам James Clark Ross, який з 1990 до 2021 року був флагманом британських полярників. Останні 20 років Україна не мала жодного криголама.

Після переоформлення всіх необхідних документів судно вже під українським прапором має прибути до Одеси на початку осені.

Суму угоди в центрі не назвали, однак раніше йшла мова про 5 мільйонів доларів, що є невисокою ціною для якісного криголама. За оцінкою Миколаївського морського університету, судно зможе служити Україні 20-25 років. Чому країні вигідно мати власний криголам: на власному криголамі Україна зможе проводити наукові дослідження у відкритому океані. На борту є вісім лабораторій, в яких можуть працювати до 50 вчених; власний транспорт дозволить не витрачати мільйони доларів за фрахтування іноземних суден для доставки та забору вчених з антарктичної станції "Академік Вернадський". Криголам зі світлим минулим

Криголам James Clark Ross побудувала британська компанія Swan Hunter Shipbuilders. На воду його спустили у 1990 році - на церемонії була присутня королева Єлизавета ІІ.

Судно взяло участь у першому міжнародному дослідженні запасів криля в атлантичній частині Південного океану. На кораблі також застосовували різноманітні технології відбору донних відкладів у таких місцях, де це раніше було неможливо. А дослідження поверхні в Арктиці на James Clark Ross дало нові дані щодо масштабу та впливу зміни клімату на цей полярний регіон, де довкілля змінюється найшвидше на планеті.

James Clark Ross вважається одним із найкращих криголамів у світі, який може рухатися крізь шар криги товщиною 1,5 метра, а за екстремальних умов - крізь 4-метрову кригу.

Криголам James Clark Ross має для України й символічне значення: на ньому в Антарктиду відправилася перша українська наукова експедиція в 1996 році.