Україна має до червня виконати умови МВФ - НБУ

До червня цього року Україна повинна виконати умови Міжнародного валютного фонду. Після цього вона зможе вийти на Раду директорів МВФ до початку канікул регулятора.

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю FinClubTALK.

За його словами, НБУ очікує протягом наступних кількох тижнів вийти на "staff level agreement" - це буде текст оновленого Меморандуму. Україна дискутує з МВФ.

Після досягнення домовленості ми скажемо, що настав цей "щасливий" момент - досягнуто SLA. Далі ми повинні будемо виконувати попередні заходи, - зазначив Гелетій.

Ці попередні заходи потрібно буде виконати до "канікул" регулятора. Лише тоді Україна зможе розраховувати на новий транш.

Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на Раду директорів МВФ. Враховуючи канікули в МВФ у другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня, - сказав він.

Водночас доля необхідних законопроєктів залежить від Верховної Ради. Втім, робота з банківським комітетом доволі конструктивна. Він сподівається, що так буде і з іншими комітетами, на яких розглядатимуться законодавчі зміни, необхідні для продовження співпраці з МВФ.

Міністерство фінансів України розраховує на закінчення переговорів з МВФ у липні та виділення нового траншу у вересні цього року.

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