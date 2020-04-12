Україна має відродити свою ракетно-космічну промисловість - Єрмак

Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики і тепер повинна відродити свою ракетно-космічну промисловість.

Про це заявив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі.

"Сьогодні весь світ відзначає перший космічний політ за участю людини. Україна зробила величезний внесок у розвиток космонавтики. Саме Сергій Корольов, який народився у Житомирі, сконструював перший пілотований космічний апарат, який вивів людину у космос. Українські ракетоносії і зараз викликають захоплення у професійної спільноти", - написав Єрмак.

Він наголосив , що хотів би, аби українці завжди прагнули більшого і ставили перед собою амбітні завдання. "Відродження нашої ракетно-космічної промисловості - саме таке завдання", - підкреслив глава ОП.

12 квітня увійшло в історію як день, коли вперше людина здійснила космічний політ.

ООН у 2011 році встановила Міжнародний день польоту людини в космос.

1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства космічний політ. Його космічний корабель "Восток" облетів Землю за 108 хвилин.