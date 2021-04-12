Україна може додатково отримати від МВФ $2,73 млрд - голова Нацбанку

Україна може отримати додатково $2,73 млрд спеціальних прав запозичення від Міжнародного валютного фонду, якщо МВФ вирішить виділити $650 млрд на відновлення світової економіки.

Про це за підсумками зустрічі з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у Facebook повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Про ініціативу виділити додатково $650 млрд на відновлення світової економіки у МВФ заявили 23 березня. Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва говорила, що розподіл спеціальних прав запозичення принесе користь країнам-членам і підтримає глобальне відновлення після кризи, зумовленої COVID-19.

За словами Шевченка, ця ініціатива стала однією з тем його розмови з Каммером.

"Зважаючи на розмір квоти України (0.42%), наша держава може отримати приблизно $2,73 млрд, що сприятиме нарощенню золотовалютного резерву та покращенню, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів із поточного рівня 91% до приблизно 98%", - написав голова НБУ.

Шевченко додав, що під час зустрічі з Каммером вони обговорювали продовження співпраці України та МВФ, зокрема частину програми, яка входить у сферу відповідальності НБУ.

"Хочу це підкреслити, у нас немає непорозумінь з експертами місії. Більше того, у нас спільне бачення результату, якого ми хочемо досягти", - зазначив він.

Зустріч Шевченка і Каммера відбулася 8 квітня, поінформували у НБУ.

Контекст:Україна співпрацює з МВФ за програмою stand-by. Виконавча рада Фонду схвалив її 9 червня 2020 року. За нею передбачено виділити $5 млрд чотирма траншами. 12 червня Україна отримала $2,1 млрд першого траншу. Київ чекав отримання ще двох траншів по $700 млн до кінця року, але цього не сталося.

21-23 грудня 2020 року місія МВФ розпочала перший перегляд угоди з Україною у форматі stand-by. Вона відновила роботу після зимових канікул 11 січня 2021 року. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого повідомив, що місія Фонду завершила роботу, але рішення про перегляд програми не ухвалено. "Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - зазначив він. 25 лютого офіційний представник Фонду Джеррі Райс заявив, що місія МВФ вважає продуктивними дискусії з Україною, але деякі питання залишилися невирішеними. Серед таких питань він назвав дефіцит бюджету, фіскальні ризики, а також зміцнення системи правосуддя. Програма МВФ залишається "базовим сценарієм" для України, оскільки у країни немає можливості отримати доходи з інших джерел, говорив міністр фінансів України Сергій Марченко наприкінці березня. За його словами, Україні "вже некомфортно" без грошей МВФ. Шевченко говорив на початку квітня, що Київ розраховує на два транші від МВФ, але процес переговорів буде тривалим.