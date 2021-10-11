Україна може зіткнутися з дефіцитом вугілля через Китай - ДТЕК

Китай скуповує вугілля у традиційних імпортерів України, Росії та Казахстану, через дефіцит енергоресурсів в країні. Це ускладнює його покупку для української генерації і може привести до обмежень споживання електрики цієї зими. Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цих умовах купувати вугілля на зовнішніх ринках украй складно. Китайський попит висмоктує вугілля з усіх куточків світу, навіть найвіддаленіших, де раніше Китаю не було. Під Китай переорієнтуються все, в тому числі Росія і Казахстан", - зазначив він.

За словами Сахарука, з огляду на проблеми з сировиною, опалювальний сезон буде складним і може призвести до обмеження споживання.

"Говорити про те, що ця зима пройде просто, зрозуміло і не буде збоїв, не можна. У Європі вже готуються до серйозного обмеження споживання.

Примусового. Як Україна на цьому тлі може уникнути проблем?" - задався питанням він.

Сахарук зазначив, що Китай має намір будь-якою ціною забезпечити проходження зимового періоду, щоб не призвести до обмеження роботи промислових підприємств.

Така ситуація на ринку вугілля призведе до попиту на нього за дуже високою ціною протягом трьох-шести місяців, відзначає Сахарчук. У свою чергу, ДТЕК везе вугілля з Польщі, Казахстану та США, щоб забезпечити сировиною свою генерацію.

"Ви бачите - кожен сам за себе. Питання національного протекціонізму взагалі стає на перше місце", - зазначив виконавчий директор ДТЕК.

27 вересня в Китаї через обмеження споживання електрики призупинили роботу деякі заводи. Слідом за зупинкою низки заводів дефіцит електроенергії почав відчуватися в містах.

В країні банки зобов'язані кредитувати енергокомпанії для видобування вугілля і електроенергії через дефіцит енергоресурсів в країні.

24 вересня Міненерго звинуватило УЗ в збоях з поставками вугілля на склади ТЕС.

4 жовтня запаси вугілля на складах українських ТЕС впали нижче норми в 3,5 рази.