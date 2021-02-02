Україна може запустити в космос супутник до кінця 2021 року - Уруський

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив про необхідність реалізації проєкту щодо виведення українського супутника на орбіту Землі

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Уруський зазначив, що космічний апарат дистанційного зондування "Січ 2-30 (2-1)" потрібно запустити на орбіту до кінця 2021 року. Він вважає, що це реальним "за умови максимально ефективної роботи".

"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", - повідомив віцепрем'єр.

Еспресо TV

https://espreso.tv