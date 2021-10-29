Україна надала Молдові 15 мільйонів кубометрів газу

Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу з умовою повернення в якості екстреної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон у Фейсбуці.

"Відповідно до рішення РНБО та уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн кубометрів (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами", - написав Макогон.

Він підкреслив, що наразі Росія значно зменшила постачання "блакитного палива" до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

На думку Макогона, Європа має відреагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" виграв тендер молдовської державної енергетичної компанії Energocom і 29 жовтня поставить до Молдови 500 тис. кубометрів газу.

Уряд Молдови у п'ятницю, 22 жовтня, схвалив запровадження надзвичайного стану у сфері енергетики через газову кризу на всій території країни на 30 днів. Нині країна вже домовилася про постачання газу з Польщі та Нідерландів.

