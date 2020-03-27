Україна не розглядає дефолт, є домовленості з МВФ, - Мендель

Україна не розглядає можливість дефолту та розраховує на домовленості з МВФ щодо збільшення потенційного фінансування та додаткової допомоги у боротьбі із пандемією коронавірусу. Про це повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже у доповнення до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавируса COVID-19", - сказала вона.

За її словами, Україна буде довго і важко приходити у себе через дефолт. Відтак, влада не готова ризикувати життями українців, тому не розглядає цей варіант.

Також Мендель наголосила на тому, що президент України Володимир сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні Верховної Ради вони проголосують за необхідні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також реформ в банківському і аграрному секторі.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що для отримання кредиту Україні потрібно виконати дві умови - проголосувати за ринок землі та прийняти закон про неповернення банків колишнім власникам.

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