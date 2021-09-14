Україна очікує 750 млн доларів від МВФ у грудні - Шмигаль

Україна очікує на новий транш Міжнародного валютного фонду на 750 мільйонів доларів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ця сума може надійти у грудні 2021-го.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції 14 вересня. За словами прем'єра, Україна виконала всі умови для нового траншу.

"Ми не чекаємо, що місця буде не успішною, бо ми усе виконали. Недавно була розмова зе з керівницею МВФ. Бар'єрів у завершенні місії і отриманні траншу нема", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що до кінця вересня в Україну прибуде місія Міжнародного валютного фонду, щоб розробити угоду за програмою кредитування stand-by.

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23 серпня 2021-го МВФ виділив Україні 2,7 мільярда доларів без умов та зобов'язань.

28 липня президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили погодили візит місії фонду.

30 червня Міжнародний Валютний Фонд призначив своїм постійним представником в Україні економіста в ОАЕ Ваграма Степаняна. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана.

12 червня 2020 року Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

UA: Суспільне Новини

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