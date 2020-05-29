Україна отримає 500 млн євро допомоги від ЄС і сподівається на надходження від МВФ вже наступного тижня

Єврокомісія схвалила надання макрофінансової кредитної допомоги Україні обсягом 500 мільйонів євро, йдеться в заяві установи.

Надання допомоги стало можливим «завдяки втіленню Україною важливих антикорупційних реформ, реформ в банківській, енергетичній, соціальній сферах», йдеться в дописі Джозефа Борреля, верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

«Ми продовжуємо політичну, фінансову та технічну підтримку особливо протягом цього кризового часу, щоб підтримати реформи в Україні і побудову більш міцної економіки», - заявив віце-президент з питань економіки Валдіс Домбровскіс.​

Крім цього траншу, Україна також отримає макрофінансову допомогу ЄС обсягом 1,2 мільярда євро для подолання пандемії. «Ми надаємо додаткову допомогу в надзвичайній ситуації Україні в рамках великого пакету антикризової підтримки для 10 сусідніх країн», - заявляє Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

В Єврокомісії зазначили, що наданню допомоги передувало виконання Україною заходів з подолання корупції, боротьби з відмиванням коштів, покращення управління державними фінансами, реформи в банківській сфері, енергетиці, охороні здоров‘я та соціальній сфері. Україна також виконала умови передбачені програмою МВФ, зазначили в Єврокомісії.

Україна очікує на те, що правління Міжнародного валютного фонду схвалить програму допомоги на 5 мільярдів доларів вже 5 травня і надасть перший транш обсягом 1,9 мільярда доларів вже на наступний день після затвердження. Про це в інтерв‘ю Reuters повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голос Америки

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