Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів для боротьби з COVID-19

Світовий банк виділить 100 мільйонів доларів Мінохорони здоров'я для закупівлі вакцин від COVID-19 та обладнання лікарень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Світовий банк та МОЗ готують спільний проєкт вартістю 100 мільйонів доларів. Передусім йдеться про закупівлю вакцин від COVID-19 та обладнання для лікарень.

"МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проект вартістю майже 100 млн доларів. Ми опрацьовуємо всі документи. Насамперед ці кошти буде спрямовано на закупівлю вакцин від COVID-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання для медзакладів", - розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Вона також зазначила, що йде завершення ще одного спільного з СБ проєкту вартістю понад 200 мільйонів доларів "Покращення охорони здоров'я на службі у людей".

"Загалом Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 уже ввели в експлуатацію", - підсумувала Шаталова.

INTV.ua

https://intvua.com