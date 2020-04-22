Україна отримає від Євросоюзу понад 1 млрд євро на боротьбу з коронавірусом, - Порошенко

Зовсім скоро Європейська комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги розміром 3 млрд євро десяти країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Водночас планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Це потужний прояв солідарності і підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри і поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років", - написав Порошенко у фейсбуці.

Політик висловив сподівання, що українська влада зможе швидко зняти всі перешкоди до відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і відкрити шлях для отримання "цієї необхідної допомоги від наших європейських партнерів".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділить Україні понад 190 млн євро на боротьбу з коронавірусом.

На сайті Єврокомісії повідомлялося, що фінансову допомогу від ЄС отримають всі країни-партнери. Загальна сума - понад 15 млрд євро. Майже 4 млрд з них отримають держави Західних Балкан. Понад 960 млн євро призначені для країн Східного партнерства, зокрема й Україні.

Кошти спрямують, зокрема, на зміцнення системи охорони здоров'я та пом'якшення економічних наслідків пандемії.