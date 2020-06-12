Україна отримала перший транш кредиту від МВФ у 2,1 мільярдів доларів

Україна отримала 2,1 мільярдів доларів кредиту від МВФ. Це перший транш 5- мільярдного кредиту, повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

"Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях. Зараз процес завершено, - розповів Смолій.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн- членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh- Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

5-мільярдний кредит - це нова кредитна програма для України, розрахована на 18 місяців.

У МВФ розповідають, що нова програма повинна допомогти Україні розв'язати проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19. Зокрема забезпечити платіжний баланс і підтримку бюджету, водночас зберігаючи просування ключових реформ. Це повинно допомогти Україні повернутися до зростання економіки після закінчення кризи.

Програма підтримки зосередиться на чотирьох пріоритетах: підтримці населення й бізнесу під час кризи, збереженні незалежності Нацбанку та гнучкому обмінному курсі, підвищенні фінансової стабільності за рішеннями банків, боротьбі з корупцією.

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