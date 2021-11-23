Україна підписала контракт на постачання COVID-вакцини Pfizer у 2022-2023 роках

Україна продовжила контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на постачання 25 млн доз щорічно у 2022-2023 роках. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок. Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.

За словами міністра, вакцину використовуватимуть для додаткових щеплень за відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунізації.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використайте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якнайшвидше", - додав Ляшко.

В Україні зареєстровано вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (Coronavac) та Johnson & Johnson (Janssen). Також українцям роблять щеплення вакциною Moderna (Spikevax).

Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Зараз зробити щеплення можуть усі охочі віком від 12 років.



