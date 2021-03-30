Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко

Українська влада продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Під час переговорів обговорюються додаткові зобов'язання.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав на брифінгу, який транслювався у Youtube.

"На сьогоднішній момент ми фактично працюємо над формулюванням наших майбутніх зобов'язань", - сказав міністр.

Як зазначив міністр, переговори з місією МВФ проводяться щотижня. З Мінфіном обговорюється розмір дефіциту держбюджету 2022 року. "Я вважаю, що з точки зору фіскальної частини у нас немає проблемних питань".

За його словами, залишаються дискусійними питання щодо антикорупційної політики. Зокрема, це відновлення тих позицій, які були скасовані Конституційним судом. Зокрема, це декларування та питання відновлення незалежності НАБУ. "Також питання стоїть щодо судової реформи", - сказав він.

Окремо Марченко відзначив питання щодо ринкових цін на газ та електроенергію для населення.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.

Люнгман повідомив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені у програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, в тому числі, скасовують досягнення минулих програм.

Він відзначив важливість збереження проведених Національним банком реформ і прогрес у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявність чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмову від контролю над цінами на газ і вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи.

Нагадаємо, офіційний представник МВФ Джеррі Райс 25 березня повідомив, що Міжнародний валютний фонд планує протягом декількох місяців продовжувати переговори з Україною про реалізацію реформ у країні.