Україна погасила черговий борг на $1 млрд

Міністерство фінансів України 28 травня погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під гарантію США. Загальна сума платежу склала понад $1 млрд, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Випуск цих ОВДП здійснений у 2015 році з відсотковою ставкою 1,847% річних.

У Мінфіні уточнюють, що це другий із трьох випусків під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних. Перший погашений у травні 2019 року. ОВДП, випущені в 2016 році, погасять у вересні 2021 року.

"Кошти, отримані під гарантію США протягом 2014-2016 років, надали істотну підтримку державного бюджету в складний для України час і сприяли проведенню реформ в Україні", - сказав Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

У міністерстві нагадують, що за підсумками 2019 року рівень держборгу до ВВП знизився до 44,3%.

У березні Україна погасила кредит на 200 млн канадських доларів ($141,8 млн), виданий Канадським експортним агентством у 2015 році. Кредит був залучений для стабілізації економіки України на 5 років за ставкою 1,43%. У квітні держборг України в національній валюті зменшився на 2,7% до 2196 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зріс на 1,3% до $81,4 млрд.