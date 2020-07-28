Україна і Польща домовилися про розвиток тристороннього меморандуму про співпрацю в сфері енергетики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час дводенного робочого візиту до Варшави (Польща) та його польський колега Яцек Чапутовіч обговорили взаємодію в сфері енергетики і роль обох країн у гарантуванні енергетичної безпеки Європи, повідомила прес-служба МЗС.

"Сторони обговорили взаємодію в сфері енергетики і важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися розвивати минулорічний тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Сторони наголосили, що російський проект Північний потік-2 несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи і домовилися робити подальші кроки, щоб не допустити його реалізації.

Крім того, Кулеба порушив питання про допуск українців до Польщі в умовах карантинних обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19, закликавши польську сторону розглянути можливість пом'якшення умов їх в'їзду з урахуванням керівних принципів Єврокомісії.

За його словами, необхідно знайти баланс між дотриманням заходів безпеки з одного і з іншого боку, мінімізацією шкоди, який карантин завдає людським контактам, розвитку торгівлі та економіки двох країн.

Зі свого боку, Чапутовіч повідомив, що цей запит української сторони буде розглянуто.

Також міністри домовилися, що необхідно провести до кінця 2020 року міжурядову українсько-польську комісію з питань економічного співробітництва для стимуляції росту торгівлі і інвестицій між Україною і Польщею та підтримки економік двох країн, зокрема, проти наслідків пандемії COVID-19.