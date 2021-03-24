Україна продовжує нарощувати імпорт картопліі: країни постачальники

За даними Державної митної служби в Україну від початку 2021 року завезли майже 60 тисяч тонн картоплі.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Основними країнами постачальниками коренеплоду стали: Польща, Литва, Латвія, Білорусь і Румунія. У грошовому еквіваленті імпорт досяг понад 12 млн доларів. Водночас Україна відправила на експорт усього 26 тонн картоплі, на суму 9 тисяч доларів.

Імпорт картоплі в Україну: Польща - 38,4%; Литва - 16,8%; Латвія - 8,4%; Білорусь - 8,4%; Румунія - 8,2%.

В Україні подорожчали овочі. Так картопля наразі коштує - 11,9 грн/кг.