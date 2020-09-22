Україна просить МВФ почати роботу місії онлайн

Кабінет міністрів звернувся до Міжнародного валютного фонду з пропозицією розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, повідомляє урядовий портал.

"Було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні", - заявив голова уряду.

На зустрічі також були присутні міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

Шмигаль привітав Альфреда Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів для української влади.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", - наголосив він.

Прем'єр також запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, МВФ поки не може назвати точної дати надання нового траншу. Водночас там нагадали Україні про незалежність антикорупційних органів.

Голова НБУ Кирило Шевченко раніше зазначав, що наступний транш від МВФ надійде до кінця року. "Продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання. Україна поступово просувається в частині виконання зобов'язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде цього року", - заявив він.

9 червня МВФ затвердив нову 18-місячну програму кредитування України на $5 млрд із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Мінфін очікував прибуття місії МВФ щодо першого перегляду програми в липні- серпні, однак цього не сталося. Тепер Марченко запевняє, що місія прибуде до зими.

У вересні МВФ планував провести перший огляд виконання Україною програми stand-by, після чого ухвалить рішення про наступний транш.

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