Україна проводить переговори про транш МВФ близько $0,7 млрд у 2021 р.- перший віце-прем'єр

Уряд України, як і раніше, сподівається на отримання цього року від Міжнародного валютного фонду траншу близько $0,7 млрд за програмою stand- by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією проводить наразі відповідні переговори у Вашингтоні, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"Саме в ці хвилини міністр фінансів перебуває в США в Міжнародному валютному фонді на переговорах. Ідеться ще про минулорічні суми - $700 млн, літо-осінь...", - сказав Любченко на прес-конференції в середу на форумі "Україна 30".

За його словами, виконано всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду "в плані інституційних змін, прямих дій уряду".

"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це безглуздо", - додав віце-прем'єр.

При цьому він наголосив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року.

МВФ МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (майже $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, що тривала з кінця 2020 року, у середині лютого завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України. Цю позицію пізніше представники фонду неодноразово підтверджували.