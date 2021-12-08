Україна скасувала спецмито на імпорт автомобілів із Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) скасувала своє рішення від 16 квітня 2021 року, згідно з яким імпорт з Білорусі автобусів, вантажних і спеціальних автомобілів було обкладено захисним митом у 35%.

Як передає Укрінформ, таке повідомлення оприлюднено 8 грудня в газеті "Урядовий кур'єр".

Зазначається, що, відповідно до статті 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", МКМТ розглянула подані Міністерством економіки матеріали щодо рішення Комісії No486/2021/4411-03 "Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України - підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь" від 16 квітня 2021 року.

За результатами такого розгляду МКМТ ухвалила рішення No519/2021/4411-03 від 6 грудня 2021 року, яким вирішила скасувати рішення No486/2021/4411-03. Рішення No519/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього.

Як повідомлялось, раніше Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України встановила факти дискримінаційних і недружніх дій із боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування і застосувала адекватні заходи, вирішивши впровадити спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів із Білорусі в розмірі 35% від митної вартості.