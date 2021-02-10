Україна та ЄС проводять консультації про подальшу лібералізацію торгівлі - Шмигаль

Уряд України має намір зміцнювати співпрацю з Євросоюзом як одним з найбільших торгових партнерів України. Сьогодні, 10 лютого, Прем'єр Денис Шмигаль почав консультації щодо подальшої лібералізації торгівлі між Україною та Європейським Союзом з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.

"ЄС є одним з найбільших торгових партнерів України, тому уряд налаштований надалі зміцнювати співробітництво в цьому напрямку. Упевнений, що підтримання постійного діалогу сприятиме усуненню торгових бар'єрів в нашій взаємній торгівлі", - повідомив Прем'єр.

"Завтра ми з прем'єр-міністром Шмигалем також розпочнемо процес перегляду лібералізації торгівлі товарами, передбачений статтею 29 Угоди про асоціацію... Угода має величезний потенціал, і ЄС готовий вивчити всі можливості для подальшого посилення нашої галузевої співпраці та економічної інтеграції", - заявив Домбровскіс у своєму виступі.

Крім того, Домбровскіс зазначив, що ЄС також підтримує Україну в боротьбі з пандемією

"Ми переорієнтували кілька поточних і майбутніх програм допомоги, й понад 190 млн євро спрямовано в Україну, щоб допомогти задовольнити потреби, пов'язані з COVID-19. Крім того, ми вивчаємо варіанти, як допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин. У рамках програми COVAX у лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer і 2,2-3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford упродовж першої половини 2021 р.", - розповів він.

Під час виступу сторони обговорили питання досягнення миру на Донбасі.

"Росія має вплинути на незаконні збройні формування, які вона підтримує на Донбасі. Санкції проти РФ з боку Європейського Союзу триватимуть, доки будуть і спроби підірвати український суверенітет і територіальну цілісність... Україну треба хвалити за конструктивний підхід і зусилля президента Зеленського, Росія повинна відповісти взаємністю", - розповів Домбровскіс.