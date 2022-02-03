Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників

У четвер, 3 лютого, Україна та Туреччина підписали угоду про розширення виробництва спільними силами безпілотних літальних апаратів.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

- Особливу увагу ми приділили співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. Це один із локомотивів нашого стратегічного партнерства. Наша мета - реалізація конкретних проектів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями, - розповів президент Зеленський.

Також Україна та Туреччина підписали договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Зеленський наголосив під час брифінгу, що основною темою переговорів з Ердоганом була безпека та мир.