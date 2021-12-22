Україна та Угорщина підписали газовий контракт в обхід "Газпрому"

Оператор газотранспортної системи України підписав контракт із угорською газотранспортною компанією - FGSZ про імпорт газу з Угорщини в Україну. Початок постачання заплановано з 1 січня 2022 року. Запланований обсяг - 8 млн. кубометрів на добу. Про це повідомив голова ВДТСУ Сергій Макогон на своїй сторінці у Фейсбук.

Угода укладена в обхід російського "Газпрому". За словами Макогона, це дозволить Україні диверсифікувати джерела постачання газу до України. Цей крок був необхідним для посилення безпеки України, і створює нові можливості для трейдерів з України та Європи. Україна збільшує обсяг гарантованих потужностей майже на 30% та відкриває доступ до нових джерел природного газу, зокрема до терміналу зрідженого природного газу на острові Крк у Хорватії.

"Разом із наявними добовими потужностями зі Словаччини - 27 млн.

кубометрів, загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн. куб. м на добу. Угода укладається на тестові три місяці. За цей час ми з угорськими колегами плануємо узгодити та налаштувати всі технічні та операційні процеси, щоб продовжити її дію з квітня 2022 року та надалі збільшувати гарантовані потужності у цьому напрямку. Ми дуже задоволені, що вдалося створити на ринку цю нову можливість! Десятки складних переговорів не пройшли даремно. Особливо хочу подякувати партнерам із НКРЕКУ, які спільно з нами переконували колег з Угорщини!", - заявив Макогон.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Угорщина та Росія уклали контракт про постачання газу на 15 років в обхід України.

За даними "Оператора газотранспортної системи України" (ВДТСУ), з початку 2021 року Україна імпортувала близько 2,6 млрд куб. м газу з країн Євросоюзу.

Нафтогаз прогнозував, що цього року власний видобуток в Україні становитиме 12,7-12,8 млрд. куб. м, а річне споживання населенням - близько 13,4-13,6 млрд. куб. м.