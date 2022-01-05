Україна торік експортувала товарів на понад $68 мільярдів

У 2021 році експорт українських товарів сягнув рекордних 68,24 млрд дол, що є найбільшим показником з 2012 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Обсяг експорту товарів з України за 2021 рік складає 68,24 млрд доларів. Такий показник є найбільшим з 2012 року. Попередні показники такого рівня Україна мала у 2011-му (68,39 млрд доларів) та у 2012 роках (68,81 млрд доларів).

"Такі результати експорту мають велике значення для бюджету України. Коли українські виробники продають свої товари за кордон, ми отримуємо приток іноземної валюти, який дозволяє фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення стійкості економіки. Крім того, додаткові експортні надходження збільшують доходи бюджету та відповідно можливості для фінансування соціальних видатків і програм розвитку", - повідомила перша віце-прем'єр- міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що на даний час показники не включають дані з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Обіг товарів у 2021 році в Україні склав 141,54 млрд доларів, що на 36,71% більше, ніж у 2020-му. Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на 19,05 млрд доларів.

Як відомо, експорт товарів у 2020 році зменшився у порівнянні з 2019-им на 1,7% (862,8 млн дол.) і склав 49,2 млрд дол.