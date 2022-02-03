Україна і Туреччина підписали вісім двосторонніх документів

Україна та Туреччина уклали вісім міждержавних документів.

Урочисте підписання відбулося за присутності президентів Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана в Маріїнському палаці у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед підписаних документів - угода про вільну торгівлю, яку від української сторони завізував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, міністри підписали угоди про співробітництво у сфері молодіжної політики, податковій сфері, меморандуми про взаєморозуміння у сфері стандартизації та якості, митній галузі.

Читайте також: Нові ринки, робочі місця, інвестиції: Зеленський розповів, що дає Україні ЗВТ з Туреччиною

Також підписано Рамкову угоду про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях і Протокол між урядами про внесення змін до угоди про співробітництво правоохоронних органів.

Крім того, підписано План дій щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Як повідомлялося, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у четвер перебуває з офіційним візитом в Україні.