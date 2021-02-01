Україна відновила імпорт електроенергії з Росії

Україна відновила імпортування електроенергії з Росії. Згідно з даними на сайті НЕК "Укренерго", імпорт вже склав понад 200 МВт-год. Крім того, імпорт електроенергії з Білорусі склав 480 МВт-год.

Раніше Інтерфакс-Україна повідомляв, що три українські компанії готуються відновити імпорт електроенергії з РФ. Зазначалося, що з 1 лютого в період з 12: 00-15: 00 плануються поставки в Україну 200 МВт-год щогодини і з 21: 00- 23: 00 - по 100 МВт-год.

Доступ до перетину "Росія-Україна" на 1-2 лютого викупила компанія "ОНК- Груп", зареєстрована в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником компанії вказано Віктор Мілевський.

За результатами місячного аукціону НЕК "Укренерго" за розподілом міждержавних мереж доступ до перетину "Росія-Україна" з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "НЕК".

Ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу половину лютого викупила компанія "Стімекс". В результаті трейдери викупили 11,5% доступної пропускної здатності на місяць і її третина на період 15-28 лютого.

Бенефіціарними власниками "Стімекс" є Ольга Дячік (50%) і Сергій Дружук (50%), який раніше працював гендиректором "ПАККО Холдинг", оператором мереж супермаркетів "Вопак" і "Пакко" на Західній Україні. Компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії в липні 2019 року.

Засновником ТОВ "НЕК" є ТОВ "Агентство інвестиційного менеджменту", президентом якого вказується колишній глава "Регіональної газопостачальної компанії" Дмитра Фірташа Олександр Притика. Воно займається питаннями, пов'язаними з ПЕК, від консалтингу до поставок енергоресурсів.

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україні вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень електроенергії, в той же час в країні є її дефіцит.

Білорусь надала допомогу в наданні резерву потужності Україні в обсязі 3,1 млн кВт / год електроенергії. Про це повідомило ВО "Біленерго".

За даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії в об'єднаній енергосистемі України за 2020 рік склало 117,7 млрд квт-година. Споживання електроенергії за рік на 2,1% менше, ніж за 2019 рік. По матерiалам: Інтерфакс-Україна