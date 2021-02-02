Україна в цьому році очікує три транші МВФ - глава НБУ

Цього року очікується надходження трьох траншів від Міжнародного валютного фонду на суму 2,2 мільярда доларів.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю Reuters, опублікованому 2 лютого.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда SDR кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів в цьому році, а решту грошей у 2022 році", - сказав Шевченко.

За словами глави НБУ, вже на цьому тижні стане відомо про перші результати роботи місії МВФ в Україні.

Шевченко також розповів, що уряд хоче випустити євробонди на суму 2,4 мільярди у 2021 році. НБУ очікує, що іноземні інвестори принесуть близько 1 мільярда доларів завдяки покупці держоблігацій в цьому році.

Нагадаємо, у червні 2020 року Україна вперше з грудня 2018-го отримала перший транш МВФ за новою програмою. Він склав 2,1 мільярда доларів.

До кінця року МВФ повинен був виділити ще один транш в 700 млн доларів, але його перенесли на 2021 рік.