Україна виплатила МВФ понад 65 млн доларів за неотримані транші

Протягом 2014-2020 років Україна заплатила 46,3 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) або 65,74 млн доларів комісії за неотримані транші на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит "Економічної правди". Ця комісія (Commitment fee) передбачена умовами співпраці України як позичальника з МВФ, її розмір залежить від суми кредитів кожної країни та розміру її квоти.

"У 2020-му році сума комісії склала 0,1% на рік від суми траншів, які мали бути отримані протягом року. Але сума комісії пропорційно зменшується та повертається на суму траншів, що були фактично отримані", - розповіли в НБУ.

За шість років співпраці за трьома програмами з МВФ Україна заплатила йому 61,48 млн доларів за поточним курсом або 43,3 млн СПЗ:

за програмою SB-2014 Україна отримала 3,0 млрд СПЗ, сума сплачених коштів за недоотримані транші склала 8,3 млн СПЗ (або 0,28% від отриманих траншів за програмою);

за програмою EFF-2015 Україна отримала 6,2 млрд СПЗ, сума сплачених коштів за недоотримані транші склала 31,1 млн СПЗ (або 0,50% від отриманих траншів за програмою);

за програмою SB-2018 Україна отримала 1,0 млрд СПЗ, сума сплачених коштів за недоотримані транші склала 3,9 млн СПЗ (або 0,39% від отриманих траншів за програмою).

Крім того, за програмою stand-by 2020 року Україна перерахувала МВФ ще 5,2 млн СПЗ. З них фонд повернув 2,3 млн СПЗ, тому фактично наша країна заплатила кредитору 4,26 млн доларів. Зазначається, що останню виплату ще можна повернути у тому випадку, якщо Україна отримає всі транші, які передбачені чинною кредитною програмою.

"Якщо у 2021 році Україна отримає й інші транші від МВФ, Фонд поверне виплачені Національним банком у 2020 році 3,0 млн СПЗ", - пояснили в Нацбанку.