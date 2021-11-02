Україна вперше почала виготовляти боєприпаси для гранатометів

Держкоцерн Укроборонпром презентував боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва, повідомила пресслужба Спеціального конструкторського бюро Вектор-В у Facebook.

Наразі в Україні запущено перше з часів проголошення незалежності серійне виробництво засобів ближнього бою."Попри на на пандемію, нам вдалося повністю розробити український боєприпас, який вперше за історію незалежної України витримав повний цикл державних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Гранати для автоматичного та підствольного гранатометів розробили спеціалісти бюро. Робота тривала близько двох років.

У компанії зазначили, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ- 17В дозволять вирішити нагальну потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів, яка зараз забезпечується за рахунок імпорту.

Удосконалена уламкова граната миттєвої дії вже пройшла випробування. Унікальність системи - у новому підривнику та її надійності. У разі позаштатної ситуації під час пострілу до 10 м боєприпас не вибухне.

Гендиректор Вектора-В Віталій Жуков розповів ТСН, що лише 12 країн у світі здатні самостійно виробляти гранати. Україна стала 13-ою. Він додав, що боєприпаси вже починають випускати на військовому заводі у Шостці. За кілька місяців першу партію планують відправити до армії.