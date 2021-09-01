Україна впроваджує спецмаркування побутових електроприладів відповідно до законодавства ЄС

01 сентября 2021, 19:11
 Экономика Источник: Интерфакс-Украина

Україна впроваджує систему енергетичного маркування та екодизайну побутових електроприладів на виконання в повному обсязі зобов'язань, взятих Україною у відповідність із Угодою з ЄС, а також Договором про заснування Енергетичного співтовариства.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні в середу.

Зміни стосуються енергомаркування та екодизайну холодильників, побутових посудомийних, пральних і барабанних сушильних машин, телевізорів, кондиціонерів, електроламп та світильників.

Постановою, яка набуває чинності через шість місяців із моменту опублікування, внесено відповідні зміни до Технічних регламентів енергетичного маркування перерахованих вище побутових електроприладів.

Источник: Интерфакс-Украина
 
 
 