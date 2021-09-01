Україна впроваджує спецмаркування побутових електроприладів відповідно до законодавства ЄС

Україна впроваджує систему енергетичного маркування та екодизайну побутових електроприладів на виконання в повному обсязі зобов'язань, взятих Україною у відповідність із Угодою з ЄС, а також Договором про заснування Енергетичного співтовариства.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні в середу.

Зміни стосуються енергомаркування та екодизайну холодильників, побутових посудомийних, пральних і барабанних сушильних машин, телевізорів, кондиціонерів, електроламп та світильників.

Постановою, яка набуває чинності через шість місяців із моменту опублікування, внесено відповідні зміни до Технічних регламентів енергетичного маркування перерахованих вище побутових електроприладів.