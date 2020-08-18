Україна встановила мита на російське вугілля, дизпаливо і скраплений газ

Кабінет міністрів України встановив спеціальні мита на імпорт дизельного пального, скрапленого газу та вугілля з Російської Федерації.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

У документі зазначається, що для захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах запроваджуються такі види мита (незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів):

для важких дистилятів (дизельне паливо) - 4%;

для зріджених газів - 3%;

для всіх типів вугілля (крім антрацитового та ще кількох видів) - 65%.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження, вищевказані товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита.

Постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.

Прямий канал

https://prm.ua