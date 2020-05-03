Україна втрачатиме до $3 мільярдів щороку, якщо Nord Stream 2 запустять - Макогон

Після пуску першої черги "Турецького потоку" Україна майже повністю втратила транзит газу з Російської федерації до Туреччини, Греції та Болгарії.

Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"На жаль, доводиться констатувати, що після запуску першої нитки Турецького Потоку, Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи (Греції та Болгарії)", - написав він.

На думку Макогона, "після закінчення будівництва трубопроводу в Болгарії і запуску другої нитки Турецького Потоку, Україна втратить ще частину транзиту, який іде до Угорщини і Сербії (до 15 млрд м3)". Запуск очікується наприкінці 2020 року або на самому початку 2021 року.

"Тому критично важливо не допустити закінчення будівництва Північного Потоку-2, оскільки це призведе до повної втрати транзиту вже з 2025 року. Для України це 2,5-3 млрд доларів щорічного доходу від транзиту", - вважає він.

До цього Макогон додав, що потенційне рішення німецького енергетичного регулятора поширити правила європейської газової директиви на ПП-2 може значно знизити рентабельність цього проєкту, оскільки як Газпром зможе завантажити лише 50% його потужності. "Але нам всім не можна розслаблюватися. Боротьба з ПП-2 повинна залишатися ключовим завданням не тільки для Оператора ГТС України, Нафтогазу України, але і для МЗС і МінЕкоЕнерго", підкреслив чиновник.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно відкрили газопровід "Турецький потік".