Україна вважає "юридично нікчемним" рішення щодо продажу кримської "Масандри"

Пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра", Росія в чергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним, написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

"РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність", - написала Джапарова.

Сьогодні стало відомо, що дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Южный проект" купила акції винзаводу "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів).

Під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення "приватизації" Виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" до кінця цього року.

Україна в свою чергу заявила, що не виключає судового розгляду через продаж "Масандри".