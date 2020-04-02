Україна заборонила експорт гречки до 1 липня

Кабінет міністрів України ввів заборону експорту гречки до 1 липня.

Відповідну постанову Уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні.

- Заборона є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку, - заявляють у Мінекономіки.

Міністерство закликає українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

Свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.

Нагадаємо, за незаконний вивіз за кордон товарів протиепідемічного призначення в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Вивезення товарів у значному розмірі каратиметься позбавленням волі до трьох років.