Україна закупить на $3 мільйони реагентів для ПЛР-тестування

Кабінет Міністрів вніс до переліку лікарських засобів та медвиробів, які закуповуються спеціалізованими організаціями за бюджетні кошти 2020 року, набори реагентів для ПЛР-тестів на визначення COVID-19. Закупівля буде проведена за зекономлені кошти.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, робочою групою МОЗ з питань профільного супроводу закупівель наприкінці 2021 року було прийнято рішення зекономлені кошти у розмірі 3 407 403,61 доларів США за програмою "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" за напрямом "Медикаменти для лікування туберкульозу" спрямувати на закупівлю реагентів для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні підтверджено 3 780 903 випадки COVID-19, одужали 3 567 336 осіб. Водночас зафіксовано 98 712 летальних випадки. За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.