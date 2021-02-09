Україна запрошує на роботу 50 іноземних блокчейн-фахівців

У 2021 році Україна запрошує на роботу з-за кордону 50 блокчейн-фахівців, які будуть розвивати ринок віртуальних активів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації, передають Українські Новини.

"Затверджено перелік спеціальностей і кваліфікаційних вимог до висококваліфікованих фахівців у межах квот на імміграцію в 2021 році! В цьому році до переліку додано 50 блокчейн-фахівців", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що Україна працює над тим, щоб надати можливість висококваліфікованим іноземним фахівцям емігрувати в Україну в межах квот на імміграцію.

"Блокчейн-розробники - це топові фахівці, які високо цінуються на світовому ринку і є одними з найбільш високооплачуваних. Щодня ми в Мінцифри працюємо над розвитком ринку віртуальних активів в правовому полі держави, щоб українські крипто-компанії і світові біржі криптовалюти могли легально працювати в Україні. Тому сподіваємось, що введення квот на імміграцію допоможе компаніям посилити свої команди іноземними висококваліфікованими фахівцями і зробити справжній інноваційний прорив", - повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняків.

Вказується, що встановлена квота на імміграцію дозволить працевлаштувати в IT-компанії виключно висококваліфікованих фахівців, в яких найбільш гостро потребує українська IT-галузь.

Перелік професій, на які поширюється квота, сформований Мінцифри та затверджений Мінекономіки на основі досліджень IT-ринку і за участю компаній.

Квота на імміграцію - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року. Цей інструмент надійніший, ніж працевлаштування на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, який треба періодично відновлювати та в якому чітко вказується конкретне місце роботи.

Імміграція ж дає фахівцеві можливість один раз пройти процедуру перевірки, отримати посвідку на постійне проживання і бути абсолютно вільним у виборі місця і форми роботи в Україні.

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