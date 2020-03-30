Україна заручилась підтримкою Канади у МВФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Франсуа- Філіпом Шампанем та заручився підтримкою держави у Міжнародному валютному фонді. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

Так, Кулеба поінформував канадського колегу про стан ухвалення у Верховній Раді законів, необхідних для подальшої співпраці України з МВФ. Він попросив канадського колегу про підтримку України у цій міжнародній фінансовій інституції.

"Франсуа-Філіп Шампань позитивно відзначив законодавчий прогрес України на шляху до подальшої співпраці з МВФ та запевнив у підтримці Канади", повідомили у міністерстві.

Зі слів дипломатів, співрозмовники обмінялися досвідом захисту громадян за кордоном під час пандемії COVID-19.

Міністри також скоординували подальші кроки задля розслідування обставин катастрофи літака українських авіаліній PS752 в Ірані.

Глава МЗС України обговорив з канадським колегою взаємодію у безпековій сфері, зокрема, в контексті протидії триваючій агресії РФ. Він звернув увагу на спроби Росії послабити санкції з "гуманітарних міркувань" боротьби з COVID-19 та наголосив на необхідності зберігати санкції проти РФ.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів проголосувати за закони про землю і банківський закон, щоб тим самим отримати підтримку від МВФ для економіки.