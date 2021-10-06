Україна зацікавлена продовжити програму МВФ на пів року, - Марченко

Міністерство фінансів зацікавлене в тому, щоб продовжити програму з МВФ ще на пів року. Зараз тривають відповідні дискусії з фондом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр підтвердив, що українська сторона, як і анонсували в НБУ, ініціювала розширення і продовження програми.

"Рішення повинен приймати Фонд. Ми зацікавлені в тому, щоб продовжити програму на пів року. Ми заклали в проект держбюджету кошти від МВФ на наступний рік, і ми б хотіли виконати всю програму і отримати по ній всі транші", - сказав міністр.

Що ж стосується найближчого перегляду програми за підсумком роботи місії МВФ, Марченко не зміг уточнити терміни і винесення українського питання на засідання ради директорів Фонду.

"У нас досить продуктивні дискусії в рамках місії. Поки я не готовий коментувати. Я б хотів, щоб місія мала логічне завершення, щоб ми досягли staff level agreement (угода на рівні персона, - ред.)", - зазначив він.



