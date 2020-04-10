Україна завершила опалювальний сезон з найбільшими запасами газу за останні 30 років, повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося 15,8 млрд куб. м газу, майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 років - найвищий показник за останні 30 років", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що найближче до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах наближалися в опалювальному сезоні 2008-2009 років. Тоді запаси становили 15,4 млрд куб. м газу.

Погодні умови дозволили припинити відбір газу з ПСГ і почати сезон закачування газу ще в березні, тоді як у 2019 році закачування почалася в квітні.

Зазначається, що з початку опалювального сезону Україна використала 5,98 млрд куб. м природного газу з підземних сховищ газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна 11 березня розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ). Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 млрд куб. м.

До початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна нагромадла в ПСГ 21,76 млрд кубометрів газу, що є рекордним показником за останні десять років.