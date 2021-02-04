Україна змушена купувати електроенергію у Росії - міністр

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу.

"Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. В критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний", - заявив Кулеба.

"Тому поставка електроенергії з Росії є вимушеним тимчасовим кроком, що аж ніяк не свідчить про якусь переорієнтацію або заробляння грошей. Вдарили морози - підвищилася різко потреба в Україні - відбулися поставки", - зазначив голова МЗС.

Також Кулеба підкреслив, що стратегія України полягає в повному "відрізі" від російської системи і до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Міністр пояснив, чому був визначений саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, 2023 рік - найбільш ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти", - додав Кулеба.

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні немає підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.