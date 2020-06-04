Україна і Ізраїль почали консультації щодо запуску угоди про ЗВТ

Український та ізраїльський МЗС почали політичні відеоконсультації щодо запуску Угоди про вільну торгівлю між країнами, підписаної 21 січня 2019 року, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Спільно з (генеральним директором Міністерства закордонних справ Ізраїлю) Юваль Ротемом почали політичні консультації між Міністерствами закордонних справ України та Ізраїлю в форматі відеоконференції. Одне з основних питань - запустити Угоду про вільну торгівлю вже найближчим часом і активізувати торговельні відносини", - твітнув він у четвер.

Ротем повідомив про те, що сторони найближчим часом вони сподіваються зустрітися у Києві або Єрусалимі для продовження обговорень щодо ЗВТ.

"Ми підтвердили важливий зв'язок між Україною та Ізраїлем і висловили надію зустрітися найближчим часом у Києві або Єрусалимі, щоб продовжити обговорення поглиблення наших відносин", - написав він у Twitter в четвер.

20 липня 2018 року під час візиту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Ізраїлю з вищим керівництвом країни на політичному рівні були узгоджені всі пункти Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, переговори щодо якої тривали майже шість років. Положення документа схвалили в рамках засідання Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.

21 січня 2019 року перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. 11 липня Верховна Рада ратифікувала Угоду, 7 серпня відповідний закон підписав президент Зеленський.

За матеріалами Інтерфакс-Україна