Українські прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди ліків із Росії

Українські прикордонники виявили масштабний транснаціональний канал контрабанди через державний кордон України лікарських препаратів з ознаками фальсифікату в межах кримінального провадження, повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що на кордоні з Росією в пункті пропуску "Бачівськ" затримали автомобіль MAN, в якому виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.

Одночасно в Києві провели обшуки у осіб, роль яких полягала в отриманні контрабандних поставок та подальшому розподіленні отриманої продукції до мережі аптек з метою реалізації. Також відбулися обшуки в аптеках, що залучалися до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

Загалом вилучено більш ніж 10 тис. одиниць медичних препаратів, вартість яких може оцінюватися в мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Подальші слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Київській митниці Державне бюро розслідувань вилучило 30 тонн неоподаткованого товару.

5 Канал

https://www.5.ua/