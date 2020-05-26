Украінські вина б'ють рекорди продажів закордон

За рік експорт украінського вина зріс на 84% у грошовому вираженні. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні-березні цього року Украіна поставила за кордон вин виноградних на 3,9 млн доларів, тоді як у січні-березні 2019 року цеи показник становив 2,1 млн доларів.

Чимало украінського вина протягом звітного періоду було експортовано до краін СНД - на 225 тис. доларів.

Наибільше - до Казахстану - на 154 тис. доларів. Також украінські вина купують Білорусь та Молдова - на 57,6 тис. доларів та 13,4 тис. доларів.

До краін ЄС протягом звітного періоду Украіна поставила вин на 201 тис. доларів. Зокрема, у Німеччину - на 90 тис. доларів, у Латвію - на 45 тис. доларів, у Францію - на 20 тис. доларів, у Швеицарію - на 9,6 тис. доларів.

В Азію Украіна експортувала вина на 132 тис. доларів.