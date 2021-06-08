Український завод підписав контракт на модернізацію 55 локомотивів для Єгипту

Миколаївський тепловозоремонтний завод (МТРЗ) підписав із компанією- представником залізниць Єгипту контакт на модернізацію 55 локомотивів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Модернізація буде проводитися як на потужностях МТРЗ, так і на потужностях єгипетських локомотиворемонтних заводів.

За словами директора заводу Сергія Роя, модернізація єгипетських локомотивів передбачає встановлення нових дизелів, нового силового і допоміжного обладнання, нових мікропроцесорних систем управління.

Згідно з домовленостями з єгипетською стороною, кількість локомотивів для модернізації може бути збільшена до двохсот одиниць.

Окрім модернізації локомотивів, передбачено їх подальше сервісне обслуговування. Планується створення сервісної служби на території Єгипту, де працюватимуть представники МТРЗ.

Керівник підприємства зазначив, що єгипетські локомотиви зроблені в 1996- 2010 роках, тобто вони більш пізнього випуску, ніж ті, що зазвичай ремонтує МТРЗ. 2 листопада 2020 року Львівський локомотиворемонтний завод уклав договір з Укрзалізницею на ремонт шести локомотивів.

13 травня 2021 року Французький концерн Alstom повідомив, що готовий підвищити рівень локалізації в контракті на постачання електровозів в Україну.