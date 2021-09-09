Українці зможуть купити житло за доступною іпотекою, "як у розвинених країнах" - Шмигаль

В Україні планують випустити державні облігації для іпотечного кредитування. Про це 8 вересня на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт уряду.

Перед цим Кабмін ухвалив рішення приєднати Державну іпотечну установу до Української фінансової житлової компанії.

"Після завершення об'єднання ми готуємо випуск державних облігацій на суму до 20 млрд грн для того, щоб іпотечні програми були доступні якнайбільшій кількості українців", - сказав Шмигаль.

За його словами, "усі ці продукти сприятимуть тому, що українські родини нарешті зможуть купити власне житло за доступною іпотекою, як це відбувається в розвинених країнах".

За даними Шмигаля, за перші пів року роботи програми "Доступна іпотека 7%" кредитів видано на суму понад 650 млн грн.

В січні уряд України затвердив постанову про програму "Доступна іпотека 7%", яка передбачає здешевлення вартості іпотечних кредитів. Запуск програми відбувся 1 березня.

Програма надає можливість громадянам із відносно невисоким рівнем доходу отримати житло в кредит із частковою компенсацією відсотків державою, зазначило Міністерство фінансів.

В Офісі президента України пояснили, що за цією програмою в іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року. Максимальний строк іпотеки становитиме 20 років, а мінімальний початковий внесок - 15% від вартості житла.