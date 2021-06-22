Українцям тричі в 2021 році підвищать пенсії: інфографіка

У 2021 році українцям ще тричі підвищать пенсії: в липні, жовтні та грудні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що з 1 липня зросте розмір мінімальних пенсій, доплат та надбавок. Також у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму отримувачам пенсій, призначених до 31.12.2020 року, які не індексувалися, буде призначено доплату в розмірі 100 грн.

З 1 жовтня планується підвищення мінімальних пенсій до 2500 грн, Також збільшать доплати та надбавки. Окрім цього, будуть призначені додаткові виплати в розмірі до 400 грн особам віком від 75 до 80 років.

За даними ПФУ, з 1 грудня 2021 року мінімальні пенсії збільшать до 2600 грн.

