Украина будет хранить в инвалюте свободные бюджетные средства

Поступающие на единый казначейский счет средства в иностранных валютах и не затребованные на какие-либо цели, теперь могут размещаться на депозитах в валюте поступления. Это решение было принято на заседании правительства, в четверг 11 января.

До принятия данного постановления разрешалось размещать невостребованные суммы на депозитах в гривне.

Стало известно, сколько денег осталось на счету Госказначейства

Изменения позволят более эффективно использовать бюджетные средства, а также учитывать потребности в иностранной валюте, состояние платежного баланса, состояние государственного бюджета (минимизировать дефицит). Данное решение позволит более эффективно обслуживать внешний долг и минимизировать последствия от колебаний курса валют, пишет Страна.

По мнению экспертов, данное решение создаст условия для укрепления экономики страны и решения множества первостепенных задач государственной важности.

Проект "О внесении изменения в пункт 6 Порядка размещения временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах" снимает ограничение, касающееся хранения свободных бюджетных средств в национальной валюте.

Таким образом, правительство застрахует госсредства от возможного падения национальной валюты, но в то же время снизит ее статус, что может привести к незначительному ее ослаблению