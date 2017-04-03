Украина будет покупать уголь в США

Украина намерена импортировать 2,5-3 млн тонн антрацита из США.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает Эспрессо.TV.

"Намерены. Сейчас получили информацию, что из США можем поставить около 2,5- 3 млн тонн угля. Как раз отправил Госдепу письмо о помощи с антрацитовой группой", - рассказал министр.

Насалик, добавил, что Украине необходимо до конца 2017 года импортировать 4,7 млн тонн энергетического угля.

"Есть последствия блокады, министерство предлагает два шага: первый - это запрет на импорт антрацита из РФ для того, чтобы антрацит, который добывается на неподконтрольной Украине территории, не поступал к нам по завышенным в 2-3 раза ценам. Второй - министерство обратится к странам, где добывается антрацит, для налаживания импортных поставок", - отметил чиновник.