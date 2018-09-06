Украина будет развивать инфраструктурные проекты со странами ЕС

Железные дороги Украины и стран Евросоюза создают единое кольцо стран Восточной Европы и Балтии

Украина подписала заявление с Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией и Литвой о совместном развитии инфраструктурных проектов в Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

Соглашение подразумевает не только автобаны, но и железные дороги, уточнил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Железные дороги Украины и стран Евросоюза создают единое кольцо стран Восточной Европы и Балтии. Их запуск может состояться уже в ближайшие годы", - отметил он.

По словам министра, Украина имеет очень хороший уровень коммуникации с региональными партнерами и уже сегодня реализует много проектов, в том числе ж/д направление Киев-Перемышль и Мукачево-Будапешт. "Также 28 сентября мы запускаем прямую связь Киева с Минском, Ригой и Вильнюсом", - добавил глава Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця уже начала продажу билетов на поезд "четырех столиц".